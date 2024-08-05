Беглого Родченкова повторно объявили в розыск

МВД переобъявило в розыск экс-главу антидопинговой лаборатории Родченкова

Фото: РИА «Новости»

МВД повторно объявило бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в розыск. Об этом сообщил RT.

«Григорий Михайлович Родченков, 24.10.1958. Переобъявлен. Ранее разыскивался», — написано в базе.

Родченков бежал в США, уволившись из Московской антидопинговой лаборатории, в 2015 году. С тех пор он стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) и начал рассказывать, что российские спортсмены якобы принимают запрещенные препараты. Россия отвергает эти обвинения.

Ранее Служба внешней разведки сообщила о новых планах США по дискредитации российского спорта, в которых должны будут участвовать сам Родченков и его бывший заместитель Тимофей Соболевский. Новые публикации, по данным разведки, будут касаться видов спорта, в которых Россия традиционно доминирует.

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