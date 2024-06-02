РФС начал переговоры с Китаем об обмене судьями и технологиями

Глава комитета РФС Каманцев заявил о переговорах с КНР по обмену арбитрами

Российский футбольный союз ведет переговоры с Китаем по двустороннему сотрудничеству. Об этом в беседе с «Матч ТВ» сообщил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Диалог касается обмена арбитрами, технологиями и семинарами. Каманцев выразил надежду, что в этом году стороны подпишут соглашение.

«С Китаем тяжелая логистика, чтобы говорить о широком обмене, но мы стараемся находить любые варианты для сотрудничества», — подчеркнул глава комитета РФС.

Российский футбольный союз уже подписал соглашение в сфере судейства с Саудовской Аравией и Белоруссией. Документ подразумевает обмен элитными арбитрами ФИФА и перспективными судьями, работающими на матчах высших состязаний.

Накануне в финале Лиги Чемпионов встретились испанский «Реал» и немецкая «Белоруссия». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу мадридцев.