Мадридский «Реал» обыграл «Боруссию» и в 15-й раз победил в Лиге Чемпионов

Испанская футбольная команда «Реал» одержала победу на встрече с немецким клубом «Боруссия» в финале футбольной Лиги Чемпионов. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Реал» выиграл со счетом 2:0 против «Боруссии». Голы забили футболисты Даниэль Карвахаль, на 74 минуте, и Винисиус Жуниор — на 83-ей.

«Реал» считают рекордсменом по победам в Лиге Чемпионов — клуб выиграл трофей в 15-й раз, также команда 18 раз сыграла в матче за трофей. «Боруссия» трижды играла в финале, дортмундцы одержали победу в 1997 году и уступили в 2013-м.

Ранее стало известно, что судьи остановили финальный матч Лиги Чемпионов между «Боруссией» и «Реалом». Причиной такого шага стало появление на поле сразу двух футбольных фанатов. Один из поклонников успел сфотографироваться с испанским футболистом Джудом Беллингемом, второй фанат пробежался вокруг поля.