«Реал Мадрид» потратил миллионы на выкуп отеля в Алма-Ате. Но просчитался

«Реал Мадрид» выкупил отель InterContinental в Алма-Ате. За 42 млн рублей клуб хотел обеспечить тишину для футболистов. Но это не помогло, сообщил Telegram-канал Shot .

«Чтобы никто не смог потревожить покой футболистов королевской команды перед матчем Лиги чемпионов против казахского „Кайрата“, руководством испанской команды было принято решение выкупить все номера отеля с 28 сентября по 1 октября», — отметили авторы публикации.

В среднем стандартный номер на эти даты обходится в 375 долларов за ночь, а люкс — в 560 долларов за ночь. В отеле 277 номеров, все они сейчас заняты командой «Реал». В составе делегации более 40 человек.

Даже это не помогло создать тишину для футболистов. Фанаты собрались у гостиницы InterContinental, где остановился мадридский клуб. Один казахский болельщик обратился к Мбаппе: «Салам алейкум, брат!» Нападающий «Реала» ответил: «Алейкум ассалам».

