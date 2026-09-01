Путин заявил о готовности провести Игры кочевников в Казани в 2028 году

Россия может принять в 2028 году Всемирные игры кочевников в Казани, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Наша страна готова провести следующие такие игры в 2028 году в Казани в России», — отметил Путин.

Он добавил, что страна с радостью встретит команды из заинтересованных государств.

Глава России прилетел в Бишкек накануне. Он провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Затем по приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова поучаствовал в открытии Всемирных игр кочевников.

Утром Путин прибыл на заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.