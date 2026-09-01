Путин прибыл на заседание Совета глав государств ШОС

Российский лидер Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

«Перед началом заседания состоялась церемония официальной встречи лидеров организации президентом Киргизии Садыром Жапаровым и совместное фотографирование», — уточнили там.

Кремль также показал кадры заседания. В этом году организация отмечает юбилей, темой встречи 1 сентября стало «25 лет ШОС: укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию».

Путин прибыл в Бишкек 31 августа, где провел несколько двусторонних встреч и принял участие в открытии Игр кочевников.