Федерация конного спорта сняла ограничения с российских спортсменов

Международная федерация конного спорта сняла все ограничения с российских участников, решение вступит в силу 5 октября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ФКСР.

Совет FEI отменил ограничительные меры, которые были наложены на спортсменов, лошадей и их владельцев, обслуживающий персонал, и официальных лиц. С 5 октября 2026 года. С 5 октября россияне смогут участвовать в соревнованиях FEI под своей спортивной национальностью, подчеркнули в федерации.

С этой же даты Россия сможет принимать конные турниры на своей территории.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что российских лыжников допустили до игр в предстоящем сезоне в нейтральном статусе. Такое решение приняла Международная федерация лыжного спорта.