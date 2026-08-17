Путин поздравил сборную России по художественной гимнастике с победой на ЧМ
Президент России Владимир Путин поздравил сборную страны по художественной гимнастике с триумфом на чемпионате мира. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
По словам главы государства, спортсменки достойно представили Россию. Владимир Путин отметил, что триумф гимнасток подарил болельщикам незабываемые эмоции и внес значимый вклад в развитие спортивных традиций.
Спортсменки выиграли золото в командном зачете. Мария Борисова, Арина Лавренова, София Ильтерякова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник представляли страну на соревнованиях.
Ранее российские гимнастки выиграли золото ЧЕ в командном многоборье.