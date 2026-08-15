Российские гимнастки выиграли ЧМ в командном многоборье

Российские спортсменки выиграли командный зачет проходящего в Германии чемпионата мира по художественной гимнастике. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

«Золото чемпионата мира — наше! Поздравляем наших гимнасток, тренеров и весь штаб сборной России!» — указали в сообщении.

Команду Россию на ЧМ представляли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барекзай и Дарья Мельник.

По информации РИА «Новости», гимнастки набрали 278,300 балла. Второе место завоевала Болгария с результатом в 276,050 балла, на третьей строчке — Китай с 275,400 балла.

Ранее стало известно, что сборная России по плаванию выиграла смешанную эстафету вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта.