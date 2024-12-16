Путин пообещал премии призерам ХVII Паралимпийских летних игр

Получившие медали на ХVII Паралимпийских летних играх в Париже российские атлеты получат премию в три миллиона рублей. Об этом в ходе встречи со спортсменами заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что, несмотря на нейтральный статус, в котором спортсмены выступали на соревнованиях в Париже, за их победами следила вся Россия.

«Мы не просто гордимся — мы искренне, глубоко восхищаемся вами, дорогие друзья. Сам факт занятия спортом человека с ограничениями по здоровью бесконечно вдохновляет миллионы людей», — заявил Путин.

Президент добавил, что в дополнении к уже врученным государственным наградам паралимпийцы-медалисты получат дополнительную премию.

«Каждый призер Паралимпийских игр получит премию в три миллиона рублей», — уточнил Путин.

В ходе своего общения со спортсменами президент заявил, что прошедшие во Франции международные соревнования оказались далеки от ценностей равенства, дружбы, взаимного уважения и честной борьбы, которые закладывали основатели Олимпийского и Паралимпийского движений. Но, несмотря на все ограничения, российские спортсмены доказали свое лидерство.