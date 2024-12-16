Путин оценил атмосферу на Олимпиаде в Париже

Путин назвал атмосферу на ОИ и Паралимпиаде в Париже далекой от праздника спорта

На Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже атмосфера была далека от праздника спорта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и призерами Паралимпиады.

«Сама атмосфера парижской Паралимпиады — так же, как и Олимпиады, надо признать это — была весьма далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей: равенства, дружбы, взаимного уважения культур и традиций, честной спортивной борьбы», — отметил глава государства на церемонии вручения госнаград участникам летних Паралимпийских игр.

По словам президента, российские спортсмены не смогли показать свое мастерство в полной мере из-за недобросовестных, политизированных ограничений во время соревнований, но даже в таком формате и не в полном составе они доказали свое лидерство, войдя в десятку лучших паралимпийских команд мира.

Ранее трехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Вдовин сообщил, что спонсор Игр-2024 оставил российских участников без подарков.