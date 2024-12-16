Путин назвал российских паралимпийцев героями

Путин: россияне восхищаются результатами паралимпийцев на Играх в Париже

Российские паралимпийцы, которые приняли участие в Играх в Париже, показали, что возможности человека безграничны. Вся страна гордится результатами спортсменов, заявил президент России Владимир Путин.

«Вы уникальные люди, герои и в спорте, и в жизни. Государственная награда, которую вам сейчас вручат, ваша по праву», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что восхищается упорством и характером спортсменов. Путин также отметил, что своим примером паралимпийцы-медалисты вдохновляют миллионы россиян с ограниченными возможностями на занятия спортом.

Он напомнил, что идея паралимпийского движения заключается в объединении людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Но, зная о ваших победах, о той активной, насыщенной событиями жизни, которую вы ведете, понимаешь, что возможности человека безграничны», — добавил Путин.

Награжденные медалями на ХVII Паралимпийских летних играх российские атлеты в дополнении к уже врученным государственным наградам получат премию в три миллиона рублей.