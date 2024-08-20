Легкоатлетка Кнороз назвала организацию прыжков с шестом на Играх катастрофой

На Олимпийских играх в Париже не удалось качественно организовать соревнования по прыжкам с шестом. Такое мнение высказала ТАСС легкоатлетка, чемпионка России Полина Кнороз.

«То, что во время тех состязаний произошло, иначе как катастрофой назвать нельзя», — заявила спортсменка.

По ее словам, организаторы слишком долго не давали Нине Кеннеди попытаться прыгнуть на 4,95 метра. В итоге австралийка, ставшая олимпийской чемпионкой, прыгнула только один раз и отказалась от новых попыток, сославшись на эмоциональное выгорание. Ее результат остался на уровне 4,90. Кнороз заявила, что ей было обидно за коллегу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике церемонию закрытия Олимпиады, заявив, что она оказалась даже хуже церемонии открытия.