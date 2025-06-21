Прокуратура Дубая подтвердила экстрадицию Квинси Промеса
В Нидерландах прошли слушания по делу футболиста Квинси Промеса. Прокуратура Дубая подтвердила РИА «Новости», что согласилась на экстрадицию спортсмена.
«Прокуратура Дубая подтверждает, что гражданин Нидерландов Квинси Промес был передан властям Нидерландов после окончательного решения суда и выдачи властями ОАЭ распоряжения о его экстрадиции», — заявила пресс-служба.
Ранее пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Джойс Вейл подтвердила его выдачу. В Дубае бывшего игрока московского «Спартака» задержали и поместили в изолятор. Суд приговорил его к 7,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата и контрабанду наркотиков.
Дело против Промеса находится на этапе обжалования. Апелляционный суд Амстердама 21 июня продлил срок предварительного заключения и назначил новое слушание на 8 июля.
Ранее в Москве арестовали владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева. Его заподозрили в оказании влияния на результат матча.