Прокуратура Дубая подтвердила экстрадицию Квинси Промеса

В Нидерландах прошли слушания по делу футболиста Квинси Промеса. Прокуратура Дубая подтвердила РИА «Новости» , что согласилась на экстрадицию спортсмена.

«Прокуратура Дубая подтверждает, что гражданин Нидерландов Квинси Промес был передан властям Нидерландов после окончательного решения суда и выдачи властями ОАЭ распоряжения о его экстрадиции», — заявила пресс-служба.

Ранее пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Джойс Вейл подтвердила его выдачу. В Дубае бывшего игрока московского «Спартака» задержали и поместили в изолятор. Суд приговорил его к 7,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата и контрабанду наркотиков.

Дело против Промеса находится на этапе обжалования. Апелляционный суд Амстердама 21 июня продлил срок предварительного заключения и назначил новое слушание на 8 июля.

Ранее в Москве арестовали владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева. Его заподозрили в оказании влияния на результат матча.