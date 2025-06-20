Губерниев оценил экстрадицию Промеса цитатой из «Кавказской пленницы»

Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал решение суда об экстрадиции бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса из Дубая в Нидерланды. Свой комментарий телеведущий опубликовал в Telegram-канале.
«Да здравствует нидерландский суд — самый гуманный суд в мире!» — написал Губерниев.
В пятницу, 20 июня, Промеса экстрадировали в Нидерланды из Дубая. Перед этим спортсмена арестовали, он находился в следственном изоляторе. В феврале 2024 года суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков. Он получил шесть лет тюрьмы.