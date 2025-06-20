Губерниев оценил экстрадицию Промеса цитатой из «Кавказской пленницы»

Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал решение суда об экстрадиции бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса из Дубая в Нидерланды. Свой комментарий телеведущий опубликовал в Telegram-канале.

«Да здравствует нидерландский суд — самый гуманный суд в мире!» — написал Губерниев.

В пятницу, 20 июня, Промеса экстрадировали в Нидерланды из Дубая. Перед этим спортсмена арестовали, он находился в следственном изоляторе. В феврале 2024 года суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков. Он получил шесть лет тюрьмы.

Помимо этого, летом 2023 года Промеса также приговорили к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата на вечеринке. Спортсмен находился в ОАЭ.

Квинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В феврале прошлого года его задержали в аэропорту Дубая.