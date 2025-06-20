Бывшего футболиста «Спартака» Промеса экстрадировали в Нидерланды

Бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Антона Промеса экстрадировали в Нидерланды из Дубая. Об этом сообщило издание De Telegraaf .

По данным источника, перед этим Промеса арестовали и поместили в следственный изолятор.

В пятницу футболиста в сопровождении сотрудников Королевской военной полиции отправили на самолете в Нидерланды, где приговорили к 7,5 года тюремного заключения.

В прокуратуре Нидерландов «Матч ТВ» сообщили, что в настоящее время дело Промеса находится на апелляции, суды обрабатывают коммуникации.

В феврале 2024 года суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Помимо этого, игрока летом 2023-го также приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Промес находился в ОАЭ, где ему запретили покидать страну.