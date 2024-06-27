Стало известно, кого из российских теннисистов допустили до Олимпиады

МОК допустил теннисистов Медведева и Рублева до Олимпиады в Париже

Фото: Freepik

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским теннисистам участвовать в Играх-2024 в Париже. Список допущенных к состязаниям спортсменов организация опубликовала на официальном сайте.

В перечне оказались восемь теннисистов, среди них есть Андрей Рублев и Даниил Медведев. Также известно, что в стрельбе, гребле и современном пятиборье российских спортсменов на Играх не будет.

При этом президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Андрей Рублев не будет участвовать в Олимпийских играх в Париже. По его словам, он «играет все подряд» и организму спортсмена нужно восстановиться. Также на Играх не будет теннисистов Карена Хачанова и Людмилы Самсоновой.

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