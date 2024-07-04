Участие в Олимпийских играх в Париже примут шесть теннисистов из России

ITF включила шесть теннисистов из России в список участников Олимпийских игр

Shaun Brooks
Фото: Shaun Brooks/Global Look Press

Шесть российских теннисистов попали в список участников Олимпийских игр в Париже. Все они выступят в одиночном разряде. Это следует из опубликованных заявок на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

В состав мужской сборной вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Женскую сборную на кортах французской столицы представят Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Все допущенные к соревнованиям в Париже спортсмены получили официальные приглашения от Международного олимпийского комитета.

От участия в международных соревнованиях отказались приглашенные теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

Российский теннисист Даниил Медведев сейчас принимает участие в Уимблдонском турнире, где успешно прошел второй круг, обыграв француза Александра Мюллер. В третьем туре россиянин встретится с немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом и китайским спортсменом Чжан Чжичжэнем.

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