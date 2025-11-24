Путин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Симоняна

Президент Владимир Путин выразил соболезнование в связи со смертью олимпийского чемпиона по футболу сборной СССР Никиты Симоняна. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Симонян скончался в воскресенье, ему было 99 лет. Глава государства назвал Симоняна настоящей легендой футбола и кумиром миллионов болельщиков.

«Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никиты Павловича Симоняна», — говорится в телеграмме родным и близким чемпиона.

Путин отметил, что ушел из жизни бесконечно преданный своему делу человек, которого ценили за мастерство, силу духа и верность команде. Симоняна ценили в «Спартаке» и товарищи по национальной сборной, уважали соперники и любили болельщики.

Церемония прощания с чемпионом Олимпиады-1956 пройдет 27 ноября на домашнем стадионе московского «Спартака».