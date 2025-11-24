Церемония прощания с Никитой Симоняном пройдет на домашнем стадионе «Спартака»

Церемония прощания с чемпионом Олимпиады-1956 в составе сборной СССР Никитой Симоняном пройдет 27 ноября на домашнем стадионе московского «Спартака». Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

Легенда отечественного футбола скончался 23 ноября, ему было 99 лет. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов признался, что не может смириться с мыслью, что Никита Павлович больше не приедет в офис Российского футбольного союза, не заведет с ним беседы и не обсудит рабочих вопросов.

«Он умел слушать и говорить так, что многое становилось яснее. Мы потеряли члена семьи — это большая утрата не только для РФС, но и для всей нашей страны. Таких людей больше нет», — подчеркнул Митрофанов.

Генеральный секретарь РФС выразил соболезнования родным Симоняна. Он пообещал поддержать семью спортсмена и добавил, что союз организовывает траурную церемонию.

Прощание с Никитой Симоняном пройдет 27 ноября 2025 года на стадионе «Лукойл Арена». Время прощания и место захоронения сообщат позже.

Никита Симонян — олимпийский чемпион 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР. Четырежды становился чемпионом СССР и дважды — обладателем Кубка СССР. Лучший бомбардир в истории «Спартака». Как тренер трижды выигрывал чемпионат СССР и четыре раза — Кубок страны. Возглавлял сборную СССР. С 1992 года был первым вице-президентом РФС.

За выдающиеся достижения в футболе получил ордена МОК и ФИФА, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Имеет почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Никита Павлович получил звание Героя Труда России 10 октября 2025 года. Это стало признанием его выдающихся достижений в футболе и большого вклада в развитие спорта в стране.