Президент Аргентины нецензурно поздравил сборную с выходом в финал ЧМ-2026

Президент Аргентины Хавьер Милей эмоционально отреагировал на победу национальной команды над Англией и ее выход в финал чемпионата мира по футболу 2026 года. В соцсети Х он опубликовал поздравление, снабдив его испанскими ругательствами.

«Аргентина, вперед, <…>!» — написал Милей, добавив к публикации экспрессивное выражение на испанском языке.

В одной из интерпретаций его переводят на русский язык как «черт побери».

После этого лидер страны добавил испано-аргентинскую сленговую аббривеатуру LRPMQLRCRMP. Ее, как правило, используют, чтобы выразить крайнюю степень возбуждения, счастья, разочарования или гнева.

Ранее сборная Аргентины обыграла Англию со счетом 2:1 в полуфинале мундиаля. Команда под руководством тренера Лионеля Скалони в седьмой раз вышла в решающий матч мирового первенства. Ранее аргентинцы дважды завоевывали чемпионский титул.

Финальная встреча с Испанией состоится 19 июля.