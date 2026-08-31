«Поздравляю, чемпион». Нурмагомедов ответил отправившему его в нокаут Ядонгу

Нурмагомедов ответил Ядонгу после нокаута на турнире UFC в Шанхае

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов ответил китайцу Сонг Ядонгу после поражения нокаутом на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае. Комментарий спортсмен оставил в Instagram*.

В сообщении россиянин обратился к своим болельщикам. Ядонг отреагировал на публикацию тремя эмодзи со сложенными руками.

«Поздравляю, чемпион. Наслаждайся», — написал Нурмагомедов в ответ на комментарий.

Поединок завершился во втором раунде. Ядонг поймал соперника на встречном движении и нанес удар чуть ниже уха, после которого Нурмагомедов оказался в нокауте.

До боя россиянин выступал в легчайшем весе UFC и претендовал на чемпионский титул.

Ранее боец Ислам Махачев одержал победу над ирландцем Иэном Мачадо Гэрри в титульном поединке UFC 330 в Филадельфии. Поединок в полусреднем весе продлился все пять раундов.

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