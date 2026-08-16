Махачев победил Гэрри и установил рекорд UFC по количеству побед подряд

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри в титульном поединке на турнире UFC 330 в Филадельфии. Бой прошел в полусредней весовой категории и продлился все пять раундов.

Судьи единогласным решением отдали победу Махачеву. Члены его команды перед объявлением победителя вынесли в октагон российский флаг.

Махачев опередил бразильца Андерсона Силву и установил новый рекорд промоушена по числу побед подряд — 17.

Россиянину 34 года. В профессиональной карьере Махачев одержал 29 побед и потерпел одно поражение. Он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

Гэрри 28 лет, он потерпел второе поражение в ММА при 17 победах.

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