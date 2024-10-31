Поветкина отстранили за нарушение антидопинговых правил

Олимпийского чемпиона Александра Поветкина отстранили на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Поветкина отстранили с 21 октября 2024 года за нарушение, зафиксированное 25 октября 2014-го.

Представитель спортсмена Роман напомнил, что боксер закончил карьеру уже как два года. Он не выступает, и его не от чего отстранять.

Поветкин — двукратный чемпион Европы, мира и Олимпийских игр. Весной этого года он стал заместителем губернатора Вологодской области. На посту замглавы региона Поветкин курирует молодежную политику, спорт и вопросы патриотизма.