Представитель Поветкина Роман: боксер не выступает, его не от чего отстранять

Боксер Александр Поветкин уже давно закончил карьеру. Таким образом представитель спортсмена Роман прокомментировал 360.ru новость об отстранении атлета Международным агентством допинг-тестирования (ITA).

«Он уже закончил карьеру как два года, его отстранять не от чего, он не выступает», — подчеркнул специалист.

В СМИ появилась информация, что ITA отстранило Поветкина по подозрению в нарушении антидопинговых правил, зафиксированных 25 октября 2014 года.

Боксеру 45 лет, он является чемпионом Олимпийских игр, чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В мае 2024 года Поветкин занял должность заместителя губернатора Вологодской области.