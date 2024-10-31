Боксер Александр Поветкин уже давно закончил карьеру. Таким образом представитель спортсмена Роман прокомментировал 360.ru новость об отстранении атлета Международным агентством допинг-тестирования (ITA).
«Он уже закончил карьеру как два года, его отстранять не от чего, он не выступает», — подчеркнул специалист.
В СМИ появилась информация, что ITA отстранило Поветкина по подозрению в нарушении антидопинговых правил, зафиксированных 25 октября 2014 года.
Боксеру 45 лет, он является чемпионом Олимпийских игр, чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В мае 2024 года Поветкин занял должность заместителя губернатора Вологодской области.
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Поветкина отстранили за нарушение антидопинговых правил
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