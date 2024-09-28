Потеряли сотни проб. Стало известно о шокирующей ошибке WADA перед Олимпиадой

Специалисты Всемирного антидопингового агентства — WADA — потеряли более 900 допинг-тестов перед Олимпиадой в Париже. Об этом сообщила газета The New York Times.
Из-за этого юристы агентства потеряли возможность отслеживать конкретных подозреваемых в употреблении допинга, а многие спортсмены, чистота которых была под вопросом, смогли выйти на старт соревнований. В самом агентстве отрицают произошедшее.
Во время самой Олимпиады разгорелся скандал вокруг французской рапиристки Изаоры Тибюс. В ее анализах нашли запрещенный остарин. Спортсменка заявила, что препарат попал в организм после секса с мужем, который принимал его для поддержания физической формы после завершения карьеры.
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