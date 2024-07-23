WADA оспорило решение не отстранять французскую фехтовальщицу из-за допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оспорило в Спортивном арбитражном суде решение оправдать французскую рапиристку Изаору Тибюс по делу об употреблении допинга. Об этом сообщило издание Francs Jeux .

В начале года фехтовальщицу обвинили в употреблении запрещенного вещества остарина. Спортсменка утверждала, что препарат попал в ее организм во время секса с мужем, американским рапиристом Рэйсом Имбоденом. Тот, в свою очередь, подтвердил, что принимал остарин, чтобы сохранить физическую форму после завершения карьеры.

WADA не стало требовать отстранения Тибюс от Олимпийских игр, но если апелляцию удовлетворят, то результаты фехтовальщицы, какими бы они ни были, аннулируют.

Для Тибюс эта Олимпиада станет четвертой в карьере, однако в ее коллекции только одна медаль — серебро Игр в Токио в командных соревнованиях на рапирах.

Ранее стало известно, что за допинг отстранили украинского футболиста, игравшего в России.