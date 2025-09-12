Пострадавшего в драке со Смоловым не удовлетворила выплата в миллион рублей

Shot: пострадавший в драке со Смоловым потребовал моральную компенсацию

Футболист Федор Смолов выплатил бизнесмену, с которым подрался в «Кофемании» в Москве, миллион рублей на лечение и реабилитацию. Теперь предприниматель рассчитывает получить моральную компенсацию, сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, спортсмен выплатил деньги 46-летнему пострадавшему еще до возбуждения уголовного дела. В результате драки у мужчины сильно повредилась челюсть.

Для восстановления бизнесмену необходимо имплантировать минимум четыре зуба и провести остеосинтез — операцию по соединению сломанных частей кости.

Драка произошла в кофейне в конце мая. В результате предприниматель получил перелом нижней челюсти и стенки глазницы. Против футболиста возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

По информации Telegram-канала Sport Baza, за отказ от публикации скандального видео с потасовкой спортсмена неизвестные вынуждали его выплатить 20 миллионов рублей.