Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко перешел в «Локомотив»

Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Александр Коваленко официально перешел в московский «Локомотив» на правах аренды. Этот переход стал значимым событием для 22-летнего игрока, который ранее выступал за петербургский «Зенит», но не смог закрепиться в основном составе. Об этом написала Neva.Today .

Согласно информации, Коваленко в ближайшее время пройдет медицинский осмотр в Москве, что является стандартной процедурой перед завершением сделки. Договор аренды включает опцию выкупа футболиста за 400 миллионов рублей, что подчеркивает заинтересованность «Локомотива» в долгосрочном сотрудничестве с молодым полузащитником.

В прошлом сезоне Коваленко провел 24 матча за «Сочи», где получил три желтых карточки. Несмотря на его усилия, команда по итогам чемпионата вылетела в Первую лигу, что могло стать одной из причин перехода игрока в более сильный клуб.

Этот трансфер может стать важным шагом в карьере Коваленко, так как игра в «Локомотиве» предоставит ему возможность проявить себя на более высоком уровне и, возможно, вернуться в состав сборной России.