Полиция США задержала подозреваемых в краже экипировки сборной Англии

Полиция США задержала двух подозреваемый в краже снаряжения у футбольной сборной Англии, приехавшей на Чемпионат мира. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Sky Sport.

За несколько дней до своей первой игры команда перевозила экипировку из Флориды на базу сборной в Канзас-Сити (штат Миссури). По дороге украли большую часть вещей, включая бутсы игроков, мячи и различные технические принадлежности.

Полиция Канзас-Сити сообщила, что взяла под стражу двоих подозреваемых до завершения расследования.

Ранее организаторы чемпионата лишили иранских болельщиков квоты на посещение матчей за два дня до начала. Перед первой игрой в Мексике от сердечного приступа скончался 81-летний болельщик.