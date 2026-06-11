Чемпионат мира по футболу начался с кошмара: стадион окружили парамедики

За несколько часов до начала первого матча Чемпионата мира по футболу 2026 года на стадионе «Ацтека» в Мексике скончался человек. Предполагается, что мужчина перенес сердечный приступ в коридорах у входа, сообщил Express .

Речь идет о 81-летнем немецком болельщике. Он потерял сознание из-за обширного инфаркта. Это вызвало панику среди других фанатов и персонала арены.

Дежурившие на «Ацтека» врачи оперативно прибыли на место происшествия. К стадиону вызвали и дополнительные бригады парамедиков, их автомобили перекрыли один из входов.

Специалисты провели комплекс реанимационных мероприятий и попытались стабилизировать состояние пострадавшего с помощью непрямого массажа сердца. Спасти мужчину не удалось.

Чемпионат мира по футболу 2026 года будет проходить по новым правилам. Подготовка к его проведению была сопряжена со множеством проблем. Иран вновь пригрозил отозвать свою сборную из-за конфликта с США.

Кроме того, на турнир не пустили лучшего арбитра Африки, ему отказали в визе уже в США.

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал критиков «успокоиться» в ответ на негативную реакцию, с которой столкнулась его организация. На пресс-конференции он затронул несколько острых тем и заявил, что сам бы отвез автобус сборной Ирана из Тегерана в США, чтобы иранцы сыграли на чемпионате.