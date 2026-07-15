Полиция перекрыла Елисейские Поля после вылета сборной Франции из ЧМ-2026

Опасаясь беспорядков после проигрыша сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу, полиция перекрыла Елисейские Поля. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Решающий матч против сборной Испании прошел 14 июля, после парада в честь Дня взятия Бастилии. Ожидая повторения масштабных беспорядков 2022 года, полиция выставила оцепление.

«Парижская полиция в полной боевой готовности в ожидании возможных погромов», — сообщила журналистка Маргарита Костив.

В Париже открылись несколько фан-зон, сообщил сайт Sortir Paris. Самая крупная, на две тысячи болельщиков, с большим экраном и фуд-траками работала в департаменте Ивелин в столичном регионе Иль-де-Франс.

Матч прошел на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в американском городе Арлингтон. Испания одержала победу над Францией со счетом 2:0. Французский президент Эммануэль Макрон поздравил первого финалиста ЧМ-2026 по футболу.