Усик стал обладателем титула абсолютного чемпиона мира | 360°

Спорт 19 мая 2024, 04:02 Усик стал обладателем титула абсолютного чемпиона мира Усик нанес поражение Фьюри и завоевал титул абсолютного чемпиона мира РИА «Новости»

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Украинский боксер Александр Усик в бою за титул абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBF нанес поражение британцу Тайсону Фьюри. Поединок состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Спортсмены провели в ринге все 12 раундов. Двое судей отдали победу Усику (114:113, 115:112), а один — Фьюри (114:113). На итоговое решение, возможно, повляло то, что в восьмом раунде украинец разбил британцу нос, а девятом — отправил противника в нокдаун.

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Фьюри потерпел первое поражение в карьере после 34 побед и одной ничьей. Усик за свою профессиональную карьеру провел 22 боя, в которых неизменно одерживал победу.

Ранее украинский спортсмен пожелал своему визави, который во время тренировки в феврале 2024 года получил рассечение, скорейшего выздоровления. Тогда поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли с 18 февраля на 18 мая.