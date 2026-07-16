Победительница юниорского Уимблдона Пушкарева раскрыла план на ближайшие турниры

По словам теннисистки, в ближайшее время она сосредоточится на выступлениях во взрослом туре. «Сейчас у меня „пятнашки“ в Астане (ITF World Tennis Tour W15. — Прим. ред.), два взрослых турнира, потом US Open. После победы на Уимблдоне календарь немного изменился: я попала в финальную „восьмерку“ в Чэнду (итоговый турнир ITF World Tennis Tour Junior Finals в г. Чэнду (Китай), где выступят восемь сильнейших теннисистов и теннисисток сезона. — Прим. ред.), поэтому туда тоже поеду. А дальше уже будем смотреть», — сказала она.

Пушкарева отметила, что окончательный план на следующий сезон пока находится в стадии формирования.