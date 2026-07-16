Сегодня 18:54 «После победы календарь изменился»: Анна Пушкарева — о планах после триумфа на Уимблдоне Фото: NISHIKAWA, Tomoyuki / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Победа на юниорском Уимблдоне сделала Анну Пушкареву одной из главных надежд российского тенниса. Спортсменка уже готовится к переходу во взрослый тур, продолжает представлять Московскую область на соревнованиях и строит календарь после первого титула Большого шлема. В эксклюзивном интервью 360.ru теннисистка рассказала, почему считает Мирру Андрееву уникальным игроком, как пережила триумф в Лондоне и за кого болела на чемпионате мира по футболу.

Анна, после победы на юниорском Уимблдоне что изменилось в вашей жизни? Если честно, я никаких изменений не почувствовала. Но для меня было абсолютно в новинку, что телефон следующие два дня просто не переставал вибрировать. Кто поздравил первым? Наверное, поздравили практически все, кого я знаю. Было очень много сообщений. Еще Настя Павлюченкова выложила меня в сторис и тоже поздравила. Ваш финал называют очень зрелым. Это была лучшая игра на траве? Во-первых, это вообще был мой первый травяной сезон. Мне кажется, что с начала Уимблдона и до самого финала я проделала очень хорошую работу. С каждым матчем играла все лучше и лучше, и пик формы пришелся именно на финал. Что получилось реализовать из того, что готовили с тренерской командой? Наверное, получилось играть более агрессивно, брать инициативу на себя. Но какого-то четкого плана под траву у нас не было, потому что до этого я никогда на ней не играла. Самым сложным матчем все-таки стал финал? Да, финал был самым тяжелым.

Фото: Соцсети Анны Пушкаревой

Со стороны кажется, что вы очень спокойно держитесь на корте. Это врожденное качество? На самом деле, по-разному было. В детстве я была очень эмоциональной, потом, наоборот, совсем без эмоций. Сейчас тоже иногда вырывается, но я стараюсь держаться. Хотя внутри, конечно, все бушует. Юниорский теннис сейчас становится все более силовым. Согласны? Я бы так не сказала. У нас очень разные игроки. Кто-то играет больше на чувстве мяча, кто-то держит игру, кто-то атакует. На самом деле, тех, кто строит игру только на силе, не так уж много. Что, на ваш взгляд, будет самым сложным при переходе во взрослый тур? Думаю, сложно будет во всем. И физически, и психологически. Но я не могу сказать, что уровень нашего юниорского финала сильно отличается от каких-то взрослых матчей. Главное — преодолеть этот переход и закрепиться. А дальше будем понимать, что нужно добавлять.

Фото: www.globallookpress.com

Какие ближайшие планы? Сейчас у меня «пятнашки» в Астане (ITF World Tennis Tour W15. – Прим. ред.), два взрослых турнира, потом US Open. После победы на Уимблдоне календарь немного изменился: я попала в финальную «восьмерку» в Чэнду (итоговый турнир ITF World Tennis Tour Junior Finals в г. Чэнду (Китай), где выступят восемь сильнейших теннисистов и теннисисток сезона. — Прим. ред.), поэтому туда тоже поеду. А дальше уже будем смотреть. В российском теннисе сейчас сильное молодое поколение. Между вами больше конкуренции или поддержки? У нас в сборной действительно очень хорошие отношения. Все друг за друга болеют на матчах. Конечно, мы понимаем, что соперницы, но лично для меня девочки — это в первую очередь друзья и партнеры по команде. Мирра Андреева — пример для вашего поколения? Конечно, она вдохновляет. Благодаря Мирре многие юниорки поверили, что это возможно. Но я не думаю, что ее путь можно назвать типичным. Просто она действительно уникальный игрок.

Фото: Соцсети Анны Пушкаревой

Вы уже несколько лет тренируетесь в Подмосковье. Кого хотелось бы поблагодарить? В первую очередь своего фитнес-тренера. Она проделала огромную работу, и мое физическое состояние — во многом ее заслуга. Ну и за мной стоит очень много людей. Всем им я очень благодарна. Почему в свое время выбор пал именно на Подмосковье? Мы переехали в Москву, я поступила в академию и стала постоянно тренироваться в Химках. Потом уже договорились с Московской областью, и сейчас я выступаю за Химки. Следите за чемпионатом мира по футболу? Да, конечно. За кого болеете? Сначала мне очень понравилась Кабо-Верде. Они были аутсайдерами, и хотелось, чтобы прошли как можно дальше. Сейчас какого-то одного фаворита уже нет, но, наверное, хотелось бы, чтобы выиграла Англия.

Фото: Соцсети Анны Пушкаревой