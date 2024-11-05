По делу Промеса в Нидерландах нашлись четыре свидетеля

Апелляционный суд Амстердама перенес слушания по делу против бывшего нападающего футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса о контрабанде наркотиков и нападении на человека. Пресс-секретарь суда Дилан де Хаан сообщил об этом РИА «Новости» .

«На данный момент новая дата слушаний не назначена», — сказал он.

Хаан уточнил, что отсрочка связана с необходимостью заслушать показания четырех свидетелей. Слушания, по его словам, отложены на неопределенный срок.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом на вечеринке, в феврале 2024 года — к шести годам заключения за контрабанду кокаина. Апелляционная инстанция отклонила большинство запросов его адвокатов.

В феврале Промеса задержали в Дубае. Во время сборов «Спартака» он попал в аварию и покинул место ДТП. В России футболистом заинтересовались судебные приставы. Он задолжал налоговой более 400 тысяч рублей.