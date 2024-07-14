Плющенко послал «в космос» просивших поддержать бойкот Олимпиады депутатов

Фигурист Евгений Плющенко выступил против бойкота Олимпийских игр в Париже. Депутатов, которые просили о поддержке, он послал «в космос». Об этом спортсмен рассказал во время выступления в лектории «Знание» на VK Fest .

«Сказал — ты встань на место спортсмена. Ты сидишь, это другая работа, но они каждый день тоже пашут», — подчеркнул он.

Плющенко считает, что страна даст слабину, если спортсмены не поедут на соревнования.

«Все мы знаем прекрасно, откуда мы и какую страну представляем», — отметил Плющенко.

Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов.

Ранее 245 атлетов, которым не позволили участвовать в Играх в Париже, получили компенсацию. Олимпийский комитет России выплатил спортсменам в общей сложности свыше 200 миллионов рублей. В Федерации спортивной борьбы сообщили, что российские борцы не будут участвовать в Олимпиаде.