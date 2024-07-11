ОКР выплатил компенсации российским атлетам, не допущенным до Олимпиады

ОКР выплатил более 200 миллионов рублей атлетам, не допущенным до Олимпиады

Олимпийский комитет России выплатил 245 атлетам, которых не допустили до участия на Играх в Париже, компенсации на общую сумму более 200 миллионов рублей. Об этом сообщил РИА «Новости» генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

«Это те спортсмены, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус», — уточнил чиновник.

По его словам, последние выплаты произвели 23 июня.

Ранее российские дзюдоисты отказались ехать в Париж на Олимпиаду, назвав условия участия «унизительными».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что спортсмены сами принимают решение, соглашаться участвовать в Играх или нет.