ОКР выплатил компенсации российским атлетам, не допущенным до Олимпиады

ОКР выплатил более 200 миллионов рублей атлетам, не допущенным до Олимпиады

Sun Fei/XinHua
Фото: Sun Fei/XinHua/Global Look Press

Олимпийский комитет России выплатил 245 атлетам, которых не допустили до участия на Играх в Париже, компенсации на общую сумму более 200 миллионов рублей. Об этом сообщил РИА «Новости» генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

«Это те спортсмены, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус», — уточнил чиновник.

По его словам, последние выплаты произвели 23 июня.

Ранее российские дзюдоисты отказались ехать в Париж на Олимпиаду, назвав условия участия «унизительными».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что спортсмены сами принимают решение, соглашаться участвовать в Играх или нет.

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