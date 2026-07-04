Параспортсмен Набиев рассказал о покорении Эвереста на руках

Сложность восхождения трудно описать словами, рассказал российский параспортсмен и блогер Рустам Набиев ИС «Вести» . Первым серьезным участком при покорении Эвереста на руках он назвал ледопад Кхумбу.

По словам спортсмена, на ледопаде вертикальных стен оказалось не две-три, а порядка 15. Потом начались трещины, у многих было не видно дна. Набиев признался, что расплакался, оказавшись в палатке после прохождения.

«Я долгое время не мог прийти в себя, потому что было настолько тяжело, что невозможно сейчас описать словами», — поделился альпинист.

В планах параспортсмена — программа «Семь вершин», покорение семи гор на семи континентах. Следующая — гора Винсон в Антарктиде.

Ранее в беседе с 360.ru Набиев рассказал, что несколько человек из его группы погибли при восхождении и на пути обратно.