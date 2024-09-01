Паралимпийцы привезут в Россию еще 10 медалей

Российские спортсмены завоевали 10 медалей в третий день Паралимпиады в Париже

Участники Паралимпийских игр из России, выступающие под нейтральным флагом, завоевали в третий день соревнований 10 медалей. Среди них три золотые и пять серебряных.

Первые места в своих категориях заняли Александр Яремчук в беге на 1500 метров, Алексей Чуркин в метании булавы и Валерия Шабалина в заплыве на 200 метров вольным стилем.

Серебро досталось паратхэквондисту Алиасхабу Рамазанову в весовой категории более 80 килограммов, Александру Костину в беге на 5000 метров, Анне Кулинич-Сорокиной за метание копья, Виктории Ищиуловой по итогам заплыва на спине на дистанции 100 метров, Владимиру Даниленко — на 50 метров.

Бронзовые медали получили Антон Кулятин и Ирина Вертинская. Они выступили в беге на 5000 метров и толкании ядра соответственно.

Паралимпийские игры 2024 года открылись во Франции. По итогам трех соревновательных дней российские спортсмены заработали 19 медалей, в том числе шесть 30 августа.