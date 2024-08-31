Россиянин Яремчук выиграл золото на Паралимпиаде в Париже в забеге на 1,5 км

Российский легкоатлет Яремчук стал золотым призером Паралимпиады в Париже

Выступающий под нейтральным флагом российский легкоатлет Александр Яремчук завоевал золотую медаль Паралимпиады в Париже в забеге на 1,5 тысячи метров. Дистанцию он преодолел за три минуты 50,24 секунды.

Россиянин выступал в категории для спортсменов с дефицитом конечностей.

«Известия» напомнили, что в августе 2021 года Яремчук стал золотым призером Паралимпийских игр в Токио в забеге на 1,5 тысячи километров. Вторая высшая награда сделала спортсмена двукратным чемпионом международных соревнований.

Для приехавших на Паралимпийские игры россиян это второе золото. Первую высшую награду завоевал пловец Андрей Калина. Он финишировал в заплыве на дистанции 100 метров брассом, обойдя соперников, и стал четырехкратным чемпионом Паралимпиад.

Всего в активе россиян теперь 10 медалей, из которых два золота, три серебра, и пять бронзовых наград.

В Париж для участия в Паралимпийских играх приехали 90 российских спортсменов. По правилам соревнований они участвуют под нейтральным флагом.