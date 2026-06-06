Папа римский Лев XIV выбрал фаворитов в футболе

Папа римский Лев XIV собирается следить за матчами чемпионата мира по футболу и симпатизирует мадридскому «Реалу». Об этом сообщила газета La Repubblica .

Во время разговора с журналистами понтифика спросили, чью сторону он выбрал бы в матче «Барселоны» и «Реала».

«Папа римский болеет за все команды, а Превост — за „Реал“», — ответил он.

Лев XIV также сообщил, что планирует смотреть чемпионат мира, который пройдет в Мексике, Канаде и США. При этом больше всего он будет переживать за сборную Перу, а не за команду Соединенных Штатов.

С Перу у понтифика особая связь. В прошлом он служил там миссионером и получил гражданство этой страны.

Ранее папа римский в своей первой энциклике призвал «разоружить» искусственный интеллект. Он выступил за то, чтобы сделать такие технологии более дружелюбными к человеку и вывести их из-под монополистического контроля.