Овечкин сократил отставание от Гретцки до девяти голов

Хоккеист Овечкин забросил 885-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки по количеству голов. Россиянин отличился в матче первенства НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Сейчас Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Нападающий «Вашингтона» довел общее количество своих голов в чемпионатах до 885 и сократил отставание от Гретцки до девяти заброшенных шайб.

Канадец — рекордсмен лиги. На его счету 894 гола в 1487 матчах.

На прошлой неделе Овечкин забил гол в состязании с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Однако шайба россиянина не спасла «Вашингтон» от поражения, встреча закончилась со счетом 1:3. Журналисты спрогнозировали, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 13 апреля.