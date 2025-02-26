Американцы высчитали, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
ABC: Овечкин, вероятно, побьет рекорд Гретцки 13 апреля
Российский хоккеист Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в матчах Национальной хоккейной лиги 13 апреля. Такой прогноз сделал телеканал ABC.
Канал приобрел эксклюзивные права на показ матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс», в котором, как предполагается, будет побит казавшийся вечным рекорд канадца.
Прогноз сделали, высчитав среднее количество шайб Овечкина за матч, с поправкой на то, что коэффициент в этом сезоне выше среднего (0,71 против 0,6).
Минувшей ночью российский нападающий забросил еще одну шайбу, которая стала для него уже 30-й в сезоне. До повторения рекорда Гретцки ему осталось 11 голов.
Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев, говоря о секрете успеха Овечкина, отметил природные данные спортсмена, его мотивацию и благополучие в семейной жизни.