Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 голов

Овечкин забросил 884-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 10 голов

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 10 голов. Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения со счетом 1:3.

Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Всего на счету 39-летнего Овечкина 884 гола за время выступления в НХЛ, Гретцки отличился 894 раза.

«Я не думаю, что мы плохо играли. Мы должны просто реабилитироваться и уже в следующем матче вернуть все в прежнее русло», — сказал Овечкин пресс-службе клуба.

В следующем матче в ночь на понедельник «Вашингтон» примет «Оттаву Сенаторз». «Столичные» идут на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее американские журналисты высчитали, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.