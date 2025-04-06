Овечкин поблагодарил россиян после рекордного гола в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил россиян после матча с «Нью-Йорк Айлендерс», во время которого он установил рекорд по забитым шайбам в НХЛ. Российский нападающий стал единственным рекордсменом в Национальной хоккейной лиге.

На счету 39-летнего Овечкина 895 голов в 1487 матчах . Он опередил канадца Уэйна Гретцки, который забил 894 шайбы в таком же количестве матчей.

«Что за день, а! Как я всегда говорил, это командная игра. Тренеры, фанаты, организация — все они мне помогли. Я никогда не думал, что окажусь здесь в качестве лучшего снайпера в истории НХЛ. Спасибо Илье Сорокину, что позволил забросить мне 895-ю шайбу! <…> Спасибо, россияне! Мы сделали это!» — сказал Овечкин на церемонии, устроенной во время матча.

Нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» стал самым результативным снайпером в истории лиги.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Овечкин стал лицом не только отечественного хоккея, но и всего российского спорта. Он отметил, что когда-нибудь хоккейную четверть нашего века будут называть«эпохой Овечкина».