Его именем назовут эпоху. Третьяк высказался о рекорде Александра Овечкина

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Александр Овечкин стал лицом не только отечественного хоккея, но и всего российского спорта. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Он отметил, что путь Овечкина — это наглядный пример того, как упорство, дисциплина и талант способны привести к великим результатам. Сам факт, что рекорд, считавшийся недостижимым, оказался преодолен, стал доказательством исключительных качеств российского форварда.

Третьяк напомнил, что летом 2024 года лично общался с Овечкиным и обсуждал с ним планы на сезон. По мнению главы ФХР, уже тогда было видно, насколько серьезно хоккеист нацелен на рекорд, и не возникало сомнений в том, что он будет установлен.

Это великое достижение великого спортсмена. Когда-нибудь хоккейную четверть нашего века будут называть «эпохой Овечкина». Он именно тот хоккеист, который должен был превзойти Гретцки.

Президент федерации подчеркнул, что Овечкин ставил свой уникальный рекорд в борьбе с лучшими вратарями мира.

«Когда-то рекорд Гретцки казался недостижимой вершиной. И чтобы ее взять, нужно быть именно таким великолепным форвардом, которым на протяжении этих лет был и остается Овечкин», — добавил Третьяк.

Третьяк также напомнил о значительном вкладе Александра Овечкина в успех российской сборной, указав, что нападающий всегда проявлял готовность приехать в национальную команду, даже если был не до конца здоров. Он привел в пример выступление хоккеиста на чемпионате мира 2013 года, когда тот вышел на лед несмотря на перелом ноги.

«Мы гордимся тем, как Овечкин представляет российский хоккей в сильной заокеанской лиге», — резюмировал Третьяк.

В воскресенье, 6 апреля, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На счету 39-летнего спортсмена из России 895 шайб в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру. На счету Гретцки 894 шайбы.

Россиянин стал лучшим снайпером за всю историю лиги. Для Овечкина это уже 20 сезон в НХЛ, он всю карьеру провел за «Вашингтон Кэпиталз».