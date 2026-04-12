Овечкин оказался в 10 шагах от рекорда Гретцки

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий столичной команды Александр Овечкин забил 1006-ю шайбу за карьеру и обновил рекорд по ударам в пустые ворота, сообщил «Матч ТВ» .

Игра завершилась со счетом 6:3. Овечкин забил на 57-й минуте игры в пустые ворота. В «Вашингтон Кэпиталз» отличились также Алексей Протас, Райан Леонард, Том Уилсон и Илья Протас, в «Питтсбург Пингвинз» — Энтони Манта, Ноэль Аччиари и Кевин Хэйс.

На счету Овечкина 1006 шайб в НХЛ с учетом плей-офф, до рекорда канадца Уэйна Гретцки ему осталось забросить всего 10. Забив в пустые ворота, спортсмен родом из России прервал серию без голов. Теперь в его копилке 72 таких удара.

Ранее в матче с «Ютой Маммот» Овечкин обновил снайперский рекорд регулярного чемпионата НХЛ. В честь хоккеиста создали скульптуру из зефира.