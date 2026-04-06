RMNB: скульптуру хоккеиста Овечкина из зефира показали на выставке в США

Скульптуру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, выполненную из зефира, представили на ежегодной выставке PEEPshow в городе Вестминстер. Об этом сообщил международный блог Russian Machine Never Breaks (RMNB).

Сладкая композиция получила название «Великий Пип». Ее создали художницы Шарлотта и Стефани Л., использовав для работы около двух тысяч маршмеллоу.

Скульптура изображает улыбающегося Овечкина в полной хоккейной экипировке с клюшкой в руках. Рядом с фигурой установлен ручной счетчик голов, который продолжает обновляться по мере того, как российский нападающий забивает очередную шайбу в концовке сезона. Зефирный Овечкин пока занял промежуточное 17-е место в голосовании за лучший экспонат выставки.

В конце марта российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» забросил 926-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге и обновил снайперский рекорд чемпионата за всю историю.