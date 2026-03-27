Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 926-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге и обновил снайперский рекорд чемпионата за всю историю. Нападающий записал на свой счет три гола в прошедшей встрече регулярного первенства с «Ютой Маммот».

Столичный клуб одержало победу со счетом 7:4. Третья шайба 40-летнего Овечкина в матче стала для него 926-й в карьере.

Прошлый рекорд НХЛ принадлежал канадцу Уэйну Гретцки, который отличился 894 раза в 1487 матчах

С учетом плей-офф у Овечкина теперь 1003 шайбы в НХЛ. По этому показателю хоккеист уступает только Гретцки, на счету которого 1016 голов.

Ранее стало известно, что новую хоккейную арену в России могут назвать в честь Овечкина. С такой инициативой выступил председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев.